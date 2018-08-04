Конкуренция между Ростовом и Краснодаром усилится в ближайшие годы

Отмечается, что на начало 2017 года численность населения Краснодара составляла 881,5 тысячи человек, численность горокруга достигла 973 тысяч граждан. При сохранении таких темпов динамики Краснодар в скором времени присоединится к клубу городов-миллионеров. Это поставит его в один ряд с Ростовом и позволит еще сильнее конкурировать во всех областях.