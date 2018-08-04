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Конкуренция между Ростовом и Краснодаром усилится в ближайшие годы

4 августа 2018, 12:28
Ростов-на-Дону в ближайшие годы продолжит конкурировать с Краснодаром по росту численности населения, сообщается в проекте стратегии социально-экономического развития Ростова до 2035 года.

"Краснодар является главным конкурентом Ростова за лидерство на Юге страны по росту численности населения. При этом он намного опережает донскую столицу по темпам роста", - сказано в документе.

Отмечается, что на начало 2017 года численность населения Краснодара составляла 881,5 тысячи человек, численность горокруга достигла 973 тысяч граждан. При сохранении таких темпов динамики Краснодар в скором времени присоединится к клубу городов-миллионеров. Это поставит его в один ряд с Ростовом и позволит еще сильнее конкурировать во всех областях.

По мнению властей Ростова, интенсивность конкуренции в этой сфере будет только нарастать. Они высказали тревогу из-за того, что в течение 20 лет Краснодар пытается нивелировать конкурентные преимущества донской столицы как индустриального центра. Это выражается в строительстве конкурирующих с ростовскими промышленных предприятий.

Наиболее наглядным примером является локализация и интенсивное развитие завода по производству сельскохозяйственной техники, а также получение данным проектом важнейших льгот.

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