Конкуренция между Ростовом и Краснодаром усилится в ближайшие годы

"Краснодар является главным конкурентом Ростова за лидерство на Юге страны по росту численности населения. При этом он намного опережает донскую столицу по темпам роста", - сказано в документе.
Отмечается, что на начало 2017 года численность населения Краснодара составляла 881,5 тысячи человек, численность горокруга достигла 973 тысяч граждан. При сохранении таких темпов динамики Краснодар в скором времени присоединится к клубу городов-миллионеров. Это поставит его в один ряд с Ростовом и позволит еще сильнее конкурировать во всех областях.
По мнению властей Ростова, интенсивность конкуренции в этой сфере будет только нарастать. Они высказали тревогу из-за того, что в течение 20 лет Краснодар пытается нивелировать конкурентные преимущества донской столицы как индустриального центра. Это выражается в строительстве конкурирующих с ростовскими промышленных предприятий.
Наиболее наглядным примером является локализация и интенсивное развитие завода по производству сельскохозяйственной техники, а также получение данным проектом важнейших льгот.
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