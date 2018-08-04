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"МегаМаг" занял 280 млн рублей на достройку второй очереди ТЦ под Ростовом

4 августа 2018, 09:54
ООО "МегаМаг" заняло 284 миллиона рублей на строительство второй очереди торгового центра с одноименным названием на выезде из Ростова-на-Дону, следует из документов электронной картотеки.

"В связи с необходимостью ежемесячно платить по кредиту 10 миллионов рублей компания вынуждена была воспользоваться заемными суммами от юридических лиц", - сказано в документации.

"МегаМаг" подавал в Арбитражный суд заявление с просьбой признать недействительным решение об административной штрафе в 200 тысяч рублей, который назначили за непредоставление сведений производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производстве.

Отмечается, что после рассмотрения дела суд оставил решение предыдущей инстанции в силе.

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