"МегаМаг" занял 280 млн рублей на достройку второй очереди ТЦ под Ростовом

"В связи с необходимостью ежемесячно платить по кредиту 10 миллионов рублей компания вынуждена была воспользоваться заемными суммами от юридических лиц", - сказано в документации.
"МегаМаг" подавал в Арбитражный суд заявление с просьбой признать недействительным решение об административной штрафе в 200 тысяч рублей, который назначили за непредоставление сведений производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производстве.
Отмечается, что после рассмотрения дела суд оставил решение предыдущей инстанции в силе.
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