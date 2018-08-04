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Мировые соглашения по двум искам к Flydubai заключили в Ростове

4 августа 2018, 10:04
В Ростове-на-Дону в суде было рассмотрено 7 исков к авиаперевозчику Flydubai после крушения самолета, еще по двум искам заключили мировое соглашение, сообщает издание "ТАСС".

Напомним, иски передали родственники жертв катастрофы, которая произошла в 2016 году. Они через суд потребовали от компании компенсации морального вреда.

"По двум искам утверждено мировое соглашение. Еще четыре дела отложили на конец августа", - сказано в сообщении.

Отмечается, что заявления начали рассматривать 16 мая в закрытом режиме. Всего поступило 34 иска, следующие заседания состоятся 23 и 30 августа.

Напомним, в 2016 году самолет компании FlyDubai летел из Дубая в Ростов, из-за плохой погоды он два раза попытался сесть в аэропорту донской столицы. Во время одной из неудачных попыток самолет рухнул, погибли 62 человека.

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