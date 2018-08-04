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Митинг за благоустройство Александровской рощи пройдет в Ростове

4 августа 2018, 16:52
Жителей Ростова-на-Дону пригласили на митинг, участники которого потребуют создать парк в Пролетарском районе, сообщили организаторы.

Экологический митинг состоится 5 августа на проспекте 40-летия Победы, на площадке у дома №75Е. Он начнется в 16.00 мск. Активисты хотят привлечь внимание властей на неудовлетворительное состояние Александровской рощи.

Местные жители выступают с предложением благоустроить территорию бывшего лесопитомника и сделать здесь современный парк. Высказать свое мнение и присоединиться к мероприятию может любой желающий.

Ранее администрация города дала разрешение на проведение митинга.

Напомним, роща является остатком лесопитомника, созданного в советские годы. В перестроечные времена зеленое хозяйство развалилось, а территория в 18 гектаров стала бесхозной. После этого участок постепенно приходил в запустение, культурные посадки зарастали, появлялись незаконные свалки. Теперь это неприглядное место – единственный зеленый островок в районе Александровки.

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