Митинг за благоустройство Александровской рощи пройдет в Ростове

Экологический митинг состоится 5 августа на проспекте 40-летия Победы, на площадке у дома №75Е. Он начнется в 16.00 мск. Активисты хотят привлечь внимание властей на неудовлетворительное состояние Александровской рощи.
Местные жители выступают с предложением благоустроить территорию бывшего лесопитомника и сделать здесь современный парк. Высказать свое мнение и присоединиться к мероприятию может любой желающий.
Ранее администрация города дала разрешение на проведение митинга.
Напомним, роща является остатком лесопитомника, созданного в советские годы. В перестроечные времена зеленое хозяйство развалилось, а территория в 18 гектаров стала бесхозной. После этого участок постепенно приходил в запустение, культурные посадки зарастали, появлялись незаконные свалки. Теперь это неприглядное место – единственный зеленый островок в районе Александровки.