Митинг за благоустройство Александровской рощи пройдет в Ростове

Напомним, роща является остатком лесопитомника, созданного в советские годы. В перестроечные времена зеленое хозяйство развалилось, а территория в 18 гектаров стала бесхозной. После этого участок постепенно приходил в запустение, культурные посадки зарастали, появлялись незаконные свалки. Теперь это неприглядное место – единственный зеленый островок в районе Александровки.