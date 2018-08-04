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Первую пересадку поджелудочной железы провели в Ростовской области

4 августа 2018, 09:50
В центре хирургии и координации донорства Ростовской областной клинической больницы специалисты провели операцию по трансплантации комплекса поджелудочной железы и почки, сообщило правительство региона.

"Операцию провели 34-летней женщине с тяжелой формой сахарного диабета. Она длилась 13 часов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что процедура включала эксплантацию, консервирование и сосудистую реконструкцию донорских поджелудочной железы и почки, удаление больных органов. На данный момент уровень сахара и другие жизненные показатели находятся в норме.

Пациентка чувствует себя удовлетворительно, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Всего в регионе уже прошли операции по пересадке 59 почек, трансплантация поджелудочной железы прошла впервые.

"Подобные операции проводятся только в 2-3 регионах страны. Они крайне редки из-за сложности процедуры и дефицита донорских органов", - пояснила глава регионального Минздрава Татьяна Быковская."

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