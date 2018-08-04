Первую пересадку поджелудочной железы провели в Ростовской области

"Операцию провели 34-летней женщине с тяжелой формой сахарного диабета. Она длилась 13 часов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что процедура включала эксплантацию, консервирование и сосудистую реконструкцию донорских поджелудочной железы и почки, удаление больных органов. На данный момент уровень сахара и другие жизненные показатели находятся в норме.
Пациентка чувствует себя удовлетворительно, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Всего в регионе уже прошли операции по пересадке 59 почек, трансплантация поджелудочной железы прошла впервые.
"Подобные операции проводятся только в 2-3 регионах страны. Они крайне редки из-за сложности процедуры и дефицита донорских органов", - пояснила глава регионального Минздрава Татьяна Быковская."
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