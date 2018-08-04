Продление Орбитальной в Ростове обойдется в 1,5 млрд руб

В Ростове-на-Дону на строительство дороги, которая станет продолжением улицы Орбитальной, будет потрачено 1,5 миллиарда рублей, сообщается в проекте стратегии социально-экономического развития Ростова до 2035 года.