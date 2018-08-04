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Продление Орбитальной в Ростове обойдется в 1,5 млрд руб

4 августа 2018, 11:37
В Ростове-на-Дону на строительство дороги, которая станет продолжением улицы Орбитальной, будет потрачено 1,5 миллиарда рублей, сообщается в проекте стратегии социально-экономического развития Ростова до 2035 года.

"Планируется продлить Орбитальную на участке от переулка Космического до улицы Особенной. На это уйдет 1,5 миллиарда рублей", - сказано в документе.

Отмечается, что проект будет реализован в 2018-2019 годах. Он необходим для снижения транспортных заторов и обеспечения транспортной доступности строящегося жилого микрорайона Суворовский.

Кроме того, дорога поможет снизить транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть СЖМ. Ранее стало известно, что появится четырехполосная дорога, длина которой составит 3,3 километра.

Документация по строительству дороги была разработана еще в 2013 году, однако работы долгое время откладывались.

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