Продление Орбитальной в Ростове обойдется в 1,5 млрд руб

"Планируется продлить Орбитальную на участке от переулка Космического до улицы Особенной. На это уйдет 1,5 миллиарда рублей", - сказано в документе.
Отмечается, что проект будет реализован в 2018-2019 годах. Он необходим для снижения транспортных заторов и обеспечения транспортной доступности строящегося жилого микрорайона Суворовский.
Кроме того, дорога поможет снизить транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть СЖМ. Ранее стало известно, что появится четырехполосная дорога, длина которой составит 3,3 километра.
Документация по строительству дороги была разработана еще в 2013 году, однако работы долгое время откладывались.
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