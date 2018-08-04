Тело одного из двух унесенных рекой подростков нашли в Сочи

"Двух подростков, мальчика и девочку, а также двух взрослых унесло сильным течением реки, взрослые смогли сами выбраться на берег, а дети не справились со стихией", - сказано в сообщении.
Детей искали всю ночь, тело мальчика обнаружили в районе Водозабора во время утреннего облета в субботу. Поиски пропавшей девочки продолжаются, к спасателям присоединились волонтеры, полиция, казачество и власти.
Следственный комитет Краснодарского края начал проверку по факту происшествия.
Кроме того, в этот же день, в пятницу, маленький мальчик упал в ливневку в Сочи и его унесло в открытое море, ребенок погиб.
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