rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Трамвайную линию к аэропорту построят в Краснодаре

4 августа 2018, 19:22
Трамвайную линию к международному аэропорту проложат в Краснодаре, следует из сообщения горадминистрации.

"Городские власти подписали разрешение подготовки проектной документации", - сказано в публикации.

Трамваи запустят от существующей линии по Бершанской до самого аэропорта. Пути проложат по 8 Марта до 1 Мая в Карасунском районе, по Фадеева до привокзальной площади аэропорта. Общая протяженность новой лини 4,5 километра.

Кроме того, в городе рассматривают возможность строительства еще трех трамвайных линий - продолжение ветки от Мачуги до большого кольца на Гидрострое, от Красных зорь до Домбайской в Восточно-Кругликовском микрорайоне и по Московской до Метальникова.

Отмечается, что проектные работы по всем четырем веткам планируют завершить в 2020 году, строительство начнут в последующие два года.

р3

Материалы по теме
В Ростове запустили трамваи на СтаниславскогоТрамваи в Краснодаре изменят маршрут в ночь на вторник
#Новости#Общество
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00