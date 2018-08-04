Трамвайную линию к аэропорту построят в Краснодаре

Кроме того, в городе рассматривают возможность строительства еще трех трамвайных линий - продолжение ветки от Мачуги до большого кольца на Гидрострое, от Красных зорь до Домбайской в Восточно-Кругликовском микрорайоне и по Московской до Метальникова.