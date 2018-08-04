Трамвайную линию к аэропорту построят в Краснодаре

"Городские власти подписали разрешение подготовки проектной документации", - сказано в публикации.
Трамваи запустят от существующей линии по Бершанской до самого аэропорта. Пути проложат по 8 Марта до 1 Мая в Карасунском районе, по Фадеева до привокзальной площади аэропорта. Общая протяженность новой лини 4,5 километра.
Кроме того, в городе рассматривают возможность строительства еще трех трамвайных линий - продолжение ветки от Мачуги до большого кольца на Гидрострое, от Красных зорь до Домбайской в Восточно-Кругликовском микрорайоне и по Московской до Метальникова.
Отмечается, что проектные работы по всем четырем веткам планируют завершить в 2020 году, строительство начнут в последующие два года.
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