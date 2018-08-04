Транспортную развязку за 1,3 млрд руб построят на Шолохова в Ростове

"Развязка появится на пересечении Шолохова и Малого Зеленого кольца (Северный въезд в Ростов). Проект должен быть реализован в 2020-2021 годах", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в строительство вложат 1,3 миллиарда рублей. Развязка необходима для увеличения пропускной способности участка улично-дорожной сети, так как становится больше количество машин, въезжающих в город со стороны аэропорта.
Кроме того, новая развязка поможет ликвидировать транспортные заторы. Ранее появилась информация, что Стратегия должна быть принята до 1 января 2019 года.
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