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Транспортную развязку за 1,3 млрд руб построят на Шолохова в Ростове

4 августа 2018, 11:21
В Ростове-на-Дону планируется построить новую транспортную развязку в районе проспекта Шолохова, на работы уйдет 1,3 миллиарда рублей, сообщается в проекте стратегии социально-экономического развития Ростова до 2035 года.

"Развязка появится на пересечении Шолохова и Малого Зеленого кольца (Северный въезд в Ростов). Проект должен быть реализован в 2020-2021 годах", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в строительство вложат 1,3 миллиарда рублей. Развязка необходима для увеличения пропускной способности участка улично-дорожной сети, так как становится больше количество машин, въезжающих в город со стороны аэропорта.

Кроме того, новая развязка поможет ликвидировать транспортные заторы. Ранее появилась информация, что Стратегия должна быть принята до 1 января 2019 года.

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