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Треть машин скорой помощи в Ростове должны быть списаны

4 августа 2018, 12:58
В Ростове-на-Дону из 148 работающих автомобилей санитарного транспорта подлежит списанию 41 машина, сообщается в проекте "Стратегии социально-экономического развития Ростова до 2035 года".

"На текущий момент лечебно-профилактические учреждения города расположены в 157 зданиях. При этом в более чем половине зданий не было ремонта минимум 40 лет", - сказано в сообщении.

В проведении капремонта сейчас нуждаются более 40% поликлиник. Из 81 машины, выходящей на линию, 34 единицы – со 100% износом. Кроме того, необходимо обновить эндоскопическое, рентгенологическое оборудование, аппараты УЗИ, износ которых также составил 100%.

Известно, что отдаленные филиалы медицинских учреждений недостаточно обеспечены компьютерным оборудованием.

Власти города рассказали, что наиболее острая проблема связана с недостаточным числом подстанций скорой медицинской помощи. Сейчас необходимо строительство новых в активно застраивающихся микрорайонах города.

На данный момент также необходима ежегодная замена 20% парка автомобилей скорой медицинской помощи.

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