Треть машин скорой помощи в Ростове должны быть списаны

"На текущий момент лечебно-профилактические учреждения города расположены в 157 зданиях. При этом в более чем половине зданий не было ремонта минимум 40 лет", - сказано в сообщении.
В проведении капремонта сейчас нуждаются более 40% поликлиник. Из 81 машины, выходящей на линию, 34 единицы – со 100% износом. Кроме того, необходимо обновить эндоскопическое, рентгенологическое оборудование, аппараты УЗИ, износ которых также составил 100%.
Известно, что отдаленные филиалы медицинских учреждений недостаточно обеспечены компьютерным оборудованием.
Власти города рассказали, что наиболее острая проблема связана с недостаточным числом подстанций скорой медицинской помощи. Сейчас необходимо строительство новых в активно застраивающихся микрорайонах города.
На данный момент также необходима ежегодная замена 20% парка автомобилей скорой медицинской помощи.
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