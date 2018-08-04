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В Ростове открыли движение по Театральной площади

4 августа 2018, 09:15
В Ростове-на-Дону в субботу утром было открыто движение транспорта по Театральной площади, сообщает горадминистрация.

"Движение для транспорта было открыто в 06.00 мск. Здесь начали работать автобусные маршруты № 3, 3а, 7, 67, 70, 80, 98, 55-МТ, 80-МТ", - сказано в публикации.

Отмечается, что троллейбусы и трамвай №4 запустят после восстановления контактной сети. Все конструкции, построенные для фан-зоны, уже убрали.

В ночь на субботу прошли работы по уборке территории. Временные остановочные пункты на проспекте Театральном отменили.

Напомним, движение на Театральной площади перекрывали на время чемпионата мира по футболу. Здесь проходил фестиваль болельщиков, где транслировали футбольные матчи.

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