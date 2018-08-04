В Ростове выбрали лучшего электромеханика-лифтера

Конкурс традиционно проводится на территории Кировского района в соответствии с постановлением главы администрации Виталия Кушнарева, при поддержке ДГТУ и компании "Союзлифтмонтаж-Юг".
"Город развивается быстро - естественно застраивается новыми многоэтажными домами, которые невозможно представить без исправного лифтового оборудования. Поэтому самое актуальное - это проведение конкурса на лучшего электромеханика-лифтера", - пояснил Серебрянский.
Так же он объяснил, что конкурс традиционно состоит из трех этапов: оценка внешнего вида и наличие ремонтного комплекта у участника, теоретическое задание и в конце - практическое. Серебрянский добавил, что если у работника есть желание поучаствовать в следующем году, необходимо подать заявку в администрацию, на территории которой проводится конкурс.
К следующему году, как заявил Серебрянский, конкурс изменится, появятся новые задания. Это необходимо не только для того, чтобы усложнить конкурс, но и для того, чтобы показать местным жителя из чего состоит лифт и как он работает.
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