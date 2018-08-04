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Закон об использовании недр в Крыму подписал Путин

4 августа 2018, 12:56
Закон, регулирующий порядок выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых в Республике Крым, подписал президент России Владимир Путин, следует из публикации на сайте правовой информации.

"Согласно внесенным изменениям, право на разработку недр в Азовском и Черном морях можно будет получить по решению правительства РФ, которое, в свою очередь, будет приниматься по итогам аукциона", - сказано в опубликованном документе.

При этом разрешения на использования недр, выданные Украиной до воссоединения полуострова с РФ, аннулируются.

Отмечается, что право на пользование недр шельфов Азовского и Черного моря могут получить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством.

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