Закон об использовании недр в Крыму подписал Путин

"Согласно внесенным изменениям, право на разработку недр в Азовском и Черном морях можно будет получить по решению правительства РФ, которое, в свою очередь, будет приниматься по итогам аукциона", - сказано в опубликованном документе.
При этом разрешения на использования недр, выданные Украиной до воссоединения полуострова с РФ, аннулируются.
Отмечается, что право на пользование недр шельфов Азовского и Черного моря могут получить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством.
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