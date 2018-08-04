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Житель Таганрога продает старинную люстру за 500 тыс руб

4 августа 2018, 21:53
Житель Таганрога Ростовской области выставил на продажу старинную люстру, за нее он хочет получить 500 тысяч рублей, сообщается на сайте Avito.

"Люстру изготовили в Берлине в начале 19 века. Материал - чугунное литье", - сказано в тексте объявления.

Стоимость товара составляет 500 тысяч рублей. Продавец также опубликовал фото люстры.

Объявление было опубликовано 11 июля, за это время оно набрало более 240 просмотров. Местный житель также продает и другой антиквариат, в том числе он хочет получить 1,5 миллиона рулей за жетон, изготовленный в 19 веке.

Кроме того, в продаже есть две деревянные скульптуры общей стоимостью 2,5 миллиона рублей.

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