Житель Таганрога продает старинную люстру за 500 тыс руб

"Люстру изготовили в Берлине в начале 19 века. Материал - чугунное литье", - сказано в тексте объявления.
Стоимость товара составляет 500 тысяч рублей. Продавец также опубликовал фото люстры.
Объявление было опубликовано 11 июля, за это время оно набрало более 240 просмотров. Местный житель также продает и другой антиквариат, в том числе он хочет получить 1,5 миллиона рулей за жетон, изготовленный в 19 веке.
Кроме того, в продаже есть две деревянные скульптуры общей стоимостью 2,5 миллиона рублей.
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