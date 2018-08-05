“Краснодар” может продать Федора Смолова

Сообщается, что в ночь на 1 августа Смолов попал в ДТП на улице Вишняковой в Краснодаре. Его автомобиль BMW M5 First Edition, стоимость которого оценивается в девять миллионов рублей, сбил несколько метров ограждения. Молодой человек скрылся в места происшествия, однако позже самостоятельно явился в полицию. В свое оправдание он рассказал, что не дождался автоинспекторов, так как плохо себя чувствовал. Теперь Смолова могут лишить прав, а также арестовать на 15 суток.