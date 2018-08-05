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Учителей математики, русского, английского не хватает в Ростове

5 августа 2018, 10:39
В Ростове-на-Дону наибольший дефицит педагогов наблюдается среди преподавателей начальных классов, также существует нехватка учителей русского, английского языков, математики и физкультуры, сообщается в проекте "Стратегии социально-экономического развития Ростова до 2035 года".

"Ежегодный анализ вакансий показывает нехватку около 100 учителей к началу учебного года. Это связано с низкой престижностью педагогической работы из-за невысокой зарплаты", - сказано в документе.

Сейчас средний возраст педагогов составляет 44 года, возрастная группа учителей старше 50 лет составляет 37%.

Кроме того, есть проблемы с дефицитом мест в школах и наличие второй смены. Дефицит обусловлен значительным приростом обучающихся. Их количество выросло более чем на 5 тысяч за три года.

Власти рассказали и о низком темпе строительства новых и модернизации существующих школ. В Ростове из 104 образовательных организаций в одну смену работают 39. Во вторую смену обучаются 19,3 тысячи школьников.

Что касается детсадов, то они укомплектованы в среднем на 140%. Наиболее остро перегруженность наблюдается в Железнодорожном, Кировском и Ленинском районах. За последние два года рождаемость выросла на 8,3%, поэтому выросла потребность населения в услугах дошкольного образования.

В проекте предусматривается строительство нескольких школ и детсадов на территории города.

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