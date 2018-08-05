rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Власти не ждут быстрого роста населения Ростова в ближайшие 17 лет

5 августа 2018, 11:36
В Ростове-на-Дону до 2035 года не ожидается резкого роста численности населения, однако значительно вырастут зарплаты, сообщается в проекте "Стратегии социально-экономического развития Ростова до 2035 года".

Согласно документу, в 2017 году в городе проживали 1,12 миллиона человек. К 2021 году этот показатель должен составить 1,14 миллиона граждан, к 2024 году - 1,16 миллиона, к 2035 году - 1,22 миллиона местных жителей.

При этом в 2017 году в городе средняя зарплата составляла 33,7 тысячи рублей. К 2021 году горожане уже должны получать 47,6 тысячи рублей, порог в 100 тысяч рублей будет пройден в 2030 году. В 2035 году средняя зарплата должна составить 139,5 тысячи рублей.

Сейчас по показателю смертности от всех причин Ростов занимает 9 место среди 15 городов-миллионеров. Наиболее низкие коэффициенты смертности зафиксировали в Москве, Красноярске и Волгограде.

р1

Материалы по теме
Естественная убыль населения Ростовской области превысила 6,5 тыс человекЧисленность населения сократилась в Ростовской областиУбыль населения Ростовской области составила 8 тыс человек
#Новости#Общество
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00