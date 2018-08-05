Власти не ждут быстрого роста населения Ростова в ближайшие 17 лет

При этом в 2017 году в городе средняя зарплата составляла 33,7 тысячи рублей. К 2021 году горожане уже должны получать 47,6 тысячи рублей, порог в 100 тысяч рублей будет пройден в 2030 году. В 2035 году средняя зарплата должна составить 139,5 тысячи рублей.