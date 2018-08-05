Власти не ждут быстрого роста населения Ростова в ближайшие 17 лет

Согласно документу, в 2017 году в городе проживали 1,12 миллиона человек. К 2021 году этот показатель должен составить 1,14 миллиона граждан, к 2024 году - 1,16 миллиона, к 2035 году - 1,22 миллиона местных жителей.
При этом в 2017 году в городе средняя зарплата составляла 33,7 тысячи рублей. К 2021 году горожане уже должны получать 47,6 тысячи рублей, порог в 100 тысяч рублей будет пройден в 2030 году. В 2035 году средняя зарплата должна составить 139,5 тысячи рублей.
Сейчас по показателю смертности от всех причин Ростов занимает 9 место среди 15 городов-миллионеров. Наиболее низкие коэффициенты смертности зафиксировали в Москве, Красноярске и Волгограде.
р1