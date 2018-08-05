Жители Ростова раскритиковали видео с родов жены футболиста Тарасова

Пользователи в комментариях начали задаваться вопросом, зачем она это сделала. "Ребята это перебор. Такие интимные вещи, как голая раскоряченная женщина на родовом столе - это что-то сокровенное и не очень приятное для других. Вы меня пугаете своей неадекватностью" - написала одна из подписчиц.