Жители Ростова раскритиковали видео с родов жены футболиста Тарасова

Напомним, девушка родила ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова, который ранее был в браке с известной телеведущей Ольгой Бузовой. Теперь Костенко постоянно публикует семейные фото в Instagram, в этот раз она разместила личное видео, на котором показаны ее роды.
Пользователи в комментариях начали задаваться вопросом, зачем она это сделала. "Ребята это перебор. Такие интимные вещи, как голая раскоряченная женщина на родовом столе - это что-то сокровенное и не очень приятное для других. Вы меня пугаете своей неадекватностью" - написала одна из подписчиц.
Также пользователи заявляли, что подобное видео предназначено только для личного архива. Некоторые наоборот уверяли, что видео очень трогательное и поздравляли пару.
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