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Аэропорт-дублер Платова появится в Таганроге к 2030 году

6 августа 2018, 21:07
Базовый авиаперевозчик международного аэропорта Платов "Азимут" поддержал строительство аэропорта-дублера в Таганроге, и эта идея уже внесена в "Стратегию социально-экономического развития 2030", сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире программы "Главные о главном".

"Еще в период строительства аэропорта Платова мы говорили о том, что нам нужен аэропорт-дублер, и по мнению многих экспертов, им как раз может стать аэропорт города Таганрога, который сегодня работает как экспериментальный", - сообщил Голубев.

По его словам, данная идея уже включена в проект "Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года".

"Нам придется хорошо потрудиться, так как для того, чтобы там появился аэропорт, необходимо адаптировать взлетно-посадочную полосу, поставить терминал, закупить оборудование, которое будет обеспечивать безопасность", - рассказал губернатор.

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