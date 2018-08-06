Аэропорт-дублер Платова появится в Таганроге к 2030 году

"Еще в период строительства аэропорта Платова мы говорили о том, что нам нужен аэропорт-дублер, и по мнению многих экспертов, им как раз может стать аэропорт города Таганрога, который сегодня работает как экспериментальный", - сообщил Голубев.
По его словам, данная идея уже включена в проект "Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года".
"Нам придется хорошо потрудиться, так как для того, чтобы там появился аэропорт, необходимо адаптировать взлетно-посадочную полосу, поставить терминал, закупить оборудование, которое будет обеспечивать безопасность", - рассказал губернатор.