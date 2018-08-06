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Башня высотой 365 метров может появиться на Зеленом острове в Ростове

6 августа 2018, 22:47
В Ростове-на-Дону на стрелке Зеленого острова планируется возвести башню "Пенташпиль", сообщается в проекте "Стратегии социально-экономического развития Ростова до 2035 года".

"В левобережной части города создадут рекреационно-спортивный комплекс. Он будет состоять из нового стадиона, бассейнов, универсального зала игровых видов спорта, ландшафтно-тематического парка развлечений в западной части Зеленого острова, с Пенташпилем на стрелке острова", - сказано в документе.

Отмечается, что у башни будет высотная обзорная площадка. Информация об объекте размещена на сайте разработчиков проекта, где говорится, что высота башни составит 365 метров.

Основой сооружения станут пять восходящих опор. Они связаны между собой на пяти уровнях, подъем на которые осуществляется 15 лифтами.

Комплекс вместе с башней будет выполнять несколько функций, в том числе развлекательного и торгового центра с набором бутиков, игорных заведений, концертных и конференц-залов.

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