Башня высотой 365 метров может появиться на Зеленом острове в Ростове

"В левобережной части города создадут рекреационно-спортивный комплекс. Он будет состоять из нового стадиона, бассейнов, универсального зала игровых видов спорта, ландшафтно-тематического парка развлечений в западной части Зеленого острова, с Пенташпилем на стрелке острова", - сказано в документе.