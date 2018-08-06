Базу отдыха под Сочи эвакуировали из-за подтопления

"С базы "Домик лесника" позвонила девушка и сообщила, что из-за поднявшегося уровня воды туристы не могут переправиться на другой берег", - сказано в публикации.
Следом позвонил мужчина и рассказал, что рядом с базой группа отдыхающих испытывает те же трудности.
На место бедствия выехали спасатели на вездеходах и эвакуировали всех, находящихся на базе. Сделали это из-за опасности дальнейшего повышения уровня воды.
Отмечается, что все отдыхающие отнеслись к событиям с пониманием и без возражений покинули базу. Несколько человек были сильно пьяны, но и они выполнили требования спасателей.
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