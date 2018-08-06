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Доля поддельных сигарет в Ростове втрое больше, чем по России

6 августа 2018, 16:50
В Ростовской области доля контрафактной табачной продукции выросла с 17% до 23%, она чаще всего поступает из Белоруссии и Армении, рассказала директор департамента потребительского рынка Ирина Теларова.

"В целом по России в первом квартале 2018 года по сравнении с аналогичным периодом прошлого года доля нелегальных сигарет на рынке выросла с 4,6% до 7,7%, а доля нелегальных сигарет в Ростовской области с 17% возросла до 23%", - сообщила Теларова.

По ее словам, в Ростовскую область чаще всего поступает контрафактная табачная продукция из Белоруссии и Армении.

"Был проведен мониторинг. В результате было выявлено 69 фактов нарушения законодательства в сфере оборота табачной продукции, возбуждено семь уголовных дел, изъято из оборота 183 тысяч пачек сигарет", - добавила Теларова.

Как рассказал исполняющий обязанности начальника Южного таможенного управления Виктор Коптенко, благодаря совместным мероприятиям Ростовской таможни и УФСБ России по Ростовской области было изъято за 2017 год более 40 тонн табачных изделий (табак для кальянов, сигареты).

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