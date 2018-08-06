Доля поддельных сигарет в Ростове втрое больше, чем по России

"В целом по России в первом квартале 2018 года по сравнении с аналогичным периодом прошлого года доля нелегальных сигарет на рынке выросла с 4,6% до 7,7%, а доля нелегальных сигарет в Ростовской области с 17% возросла до 23%", - сообщила Теларова.