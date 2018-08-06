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"Евродон" задолжал за упаковку свыше 5 млн рублей

6 августа 2018, 10:57
Арбитражный суд Ростовской области 6 августа 2018 года принял к производству иск местной компании ООО "Стапласт" к крупнейшему производителю мяса птицы ООО "Евродон", следует из сообщений в электронной картотеки дел арбитража.

Иск был подан в четверг, 2 июля 2018 года. Сумма исковых требований составила 5,3 миллиона рублей. Суд назначил судебное заседание по делу на 3 сентября 2018 года.

Согласно информации с официального сайта ООО "Старпласт", компания занимается производством полиэтиленовых пакетов, скотча, упаковки и стретч-пленки. Предприятие было основано в 2015 году.

В настоящее время против ООО "Евродон" рассматривается свыше 20 исковых заявлений от различных компаний и структур. Так, в июле Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил иск Координирующего распределительного центра "Эфко - Каскад" к "Евродону" на 31 миллион рублей. А на минувшей неделе краснодарский предприниматель заявил о готовности направить в суд банкротный иск к производителю мяса индейки из-за долга в 4,5 миллиона рублей.

Также компанию неоднократно штрафовали за содержание антибиотиков в продукции, фальсификацию фарша, а также по факту обнаружения в мясе птицы опасных бактерий и вируса птичьего гриппа.

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