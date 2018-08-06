"Евродон" задолжал за упаковку свыше 5 млн рублей

В настоящее время против ООО "Евродон" рассматривается свыше 20 исковых заявлений от различных компаний и структур. Так, в июле Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил иск Координирующего распределительного центра "Эфко - Каскад" к "Евродону" на 31 миллион рублей. А на минувшей неделе краснодарский предприниматель заявил о готовности направить в суд банкротный иск к производителю мяса индейки из-за долга в 4,5 миллиона рублей.