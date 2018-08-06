Лучшие фильмы и сериалы Star Media покажет своим зрителям "Ростелеком"

"Проект реализуют совместно с "Медиа Альянс", - сказано в сообщении.
На Star Cinema показывают сериалы о любви, страсти и эмоциях для женщин старше 25 лет. Канал Star Family ориентирован на зрителей старше 14 лет и показывает семейные фильмы и образовательные передачи. BOLT создавался для настоящих мужчин и специализируется на показе боевиков, детективов и картин на военную тему.
Соглашение о запуске указанных каналов компании подписали в понедельник. Согласно договору, "Ростелеком" получает исключительное право на вещание трех каналов в "Интерактивном ТВ". Воспользоваться услугой в новом телевизионном сезоне удастся более пяти миллионам российских семей.
"Интерактивное ТВ" от "Ростелекома" включает 240 каналов, среди которых зритель любого возраста и предпочтений найдет для себя что-то интересное. Сервис "Видеопрокат" содержит 20 тысяч фильмов и сериалов, а дополнительные опции делают управление понятным и простым. Техническое вещание производится при помощи платформы "Медиалогистика" от "МСК-IX", что гарантирует отличное качество изображения и звука.
Компания "Медиа Альянс" является одной из крупнейшей на российском рынке платного телевидения, развивает и распространяет каналы Star Media в России. В ее портфолио собраны все жанры телевещания наивысшего качества, привлекающие многомиллионную аудиторию в городах и удаленных населенных пунктах России.
Напомним, в Ростовской области порталом государственных слуг, созданным при поддержке "Ростелекома", пользуются свыше 2,5 миллиона человек. За второй квартал текущего года количество зарегистрированных пользователей сайта выросло более, чем на 100 тысяч человек. Ростовский сайт по количеству пользователей занимает первое место на российском юге и 32 - среди остальных регионов. Всего за апрель-июнь жители региона получили свыше 460 тысяч государственных услуг онлайн.
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