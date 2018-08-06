Лучшие фильмы и сериалы Star Media покажет своим зрителям "Ростелеком"

Напомним, в Ростовской области порталом государственных слуг, созданным при поддержке "Ростелекома", пользуются свыше 2,5 миллиона человек. За второй квартал текущего года количество зарегистрированных пользователей сайта выросло более, чем на 100 тысяч человек. Ростовский сайт по количеству пользователей занимает первое место на российском юге и 32 - среди остальных регионов. Всего за апрель-июнь жители региона получили свыше 460 тысяч государственных услуг онлайн.