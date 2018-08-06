"МегаМаг" в Ростове оштрафовали за нарушения на опасном производстве

"ООО "МегаМаг" является владельцем опасного производственного объекта и не предоставило в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора в рекомендуемый срок сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2016 год", - сказано в документации.