"МегаМаг" в Ростове оштрафовали за нарушения на опасном производстве

"ООО "МегаМаг" является владельцем опасного производственного объекта и не предоставило в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора в рекомендуемый срок сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2016 год", - сказано в документации.
За указанное нарушение на организацию составили протокол и вынесли решение о наложении штрафа. "МегаМаг" обратился в Арбитражный суд с заявлением о снижении суммы штрафа, но получил отказ.
Напомним, 280 миллионов рублей занял "МегаМаг", чтобы достроить ТЦ под Ростовом.
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