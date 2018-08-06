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"МегаМаг" в Ростове оштрафовали за нарушения на опасном производстве

6 августа 2018, 18:10
Штраф в 200 тысяч рублей назначили ООО "МегаМаг" за несоблюдение требований при деятельности опасного производства, следует из документов электронной картотеки.

"ООО "МегаМаг" является владельцем опасного производственного объекта и не предоставило в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора в рекомендуемый срок сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2016 год", - сказано в документации.

За указанное нарушение на организацию составили протокол и вынесли решение о наложении штрафа. "МегаМаг" обратился в Арбитражный суд с заявлением о снижении суммы штрафа, но получил отказ.

Напомним, 280 миллионов рублей занял "МегаМаг", чтобы достроить ТЦ под Ростовом.

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