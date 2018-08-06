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Ростовчанам покажут фото с изображениями немецкого города Гера

6 августа 2018, 20:50
В Ростове-на-Дону открыли выставку творческой фотогруппы из Германии, которая была организована выпускниками Народного университета Geraer, сообщается на сайте городской администрации донской столицы.

Так, выставка фотохудожников из города Гера была организована в рамках культурного обмена между Ростовом и немецким городом.

"Ростовчане и гости города смогут увидеть работы немецких художников и познакомиться с культурой и достопримечательностями немецкого городка в дни, когда в Ростове отметят 269-ю годовщину основания Ростова. Так, экспозиция появится в недавно открывшемся парке культуры и отдыха "Левобережный", - сказано в сообщении.

Также в администрации Ростова-на-Дону отметили, что в будущем планируется продолжать работу в развитии творческих и культурных связей между городами – побратимами и городами-партнерами.

Напомним, что во время чемпионата мира в 2018 году в Ростове-на-Дону были организованы мероприятия, посвященные Дню независимости Франции при поддержке властей южной столицы и французского посольства. Праздник "Альянс Франсез", который состоялся накануне запоминающегося матча финала мундиаля между командами Хорватии и Франции, по праву стал одним из самых увлекательных событий в Ростове. В мини-фестивале французской культуры приняли участие сотни ростовчан.

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#Новости#Новости Ростова#Культура
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