Ростовчанам покажут фото с изображениями немецкого города Гера

Напомним, что во время чемпионата мира в 2018 году в Ростове-на-Дону были организованы мероприятия, посвященные Дню независимости Франции при поддержке властей южной столицы и французского посольства. Праздник "Альянс Франсез", который состоялся накануне запоминающегося матча финала мундиаля между командами Хорватии и Франции, по праву стал одним из самых увлекательных событий в Ростове. В мини-фестивале французской культуры приняли участие сотни ростовчан.