Ростовчане хотят отказаться от небоскребов в пользу малоэтажной застройки

"В нашем городе постоянно строят только высотки. В Европе уже отказались от такой застройки", - написала горожанка.
Она добавила, что при строительстве многоэтажных домов отсутствует закрытая дворовая территория. Женщина пояснила, что в дворах открытого типа не хочется гулять.
По ее словам, при малоэтажной застройке появляется комфорт во дворах и возможность развивать бизнес на первых этажах, так как людям здесь удобно гулять.
Местная жительница попросила рассмотреть этот вопрос. Инициативу одобрили девять человек, еще трое высказались против.
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