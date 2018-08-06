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Ростовчане хотят отказаться от небоскребов в пользу малоэтажной застройки

6 августа 2018, 10:05
Жительница Ростова-на-Дону попросила власти начать строить малоэтажные дома вместо небоскребов, обращение появилось в сервисе "Активный ростовчанин".

"В нашем городе постоянно строят только высотки. В Европе уже отказались от такой застройки", - написала горожанка.

Она добавила, что при строительстве многоэтажных домов отсутствует закрытая дворовая территория. Женщина пояснила, что в дворах открытого типа не хочется гулять.

По ее словам, при малоэтажной застройке появляется комфорт во дворах и возможность развивать бизнес на первых этажах, так как людям здесь удобно гулять.

Местная жительница попросила рассмотреть этот вопрос. Инициативу одобрили девять человек, еще трое высказались против.

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