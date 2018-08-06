Ростовские перевозчики признали, что не могут конкурировать с BlaBlaCar

АРТТ объединяет около 30 компаний из сферы транспорта и туризма, большая часть из которых, как сообщила сама ассоциация, находится на грани банкротства. Официальные перевозчики выступили с предложениями, как можно сделать работу сервисов-попутчиков (BlaBlaCar, Beepcar, "Яндекс.Попутка" и так далее) менее интересной для пассажиров и обычных водителей. В настоящее время их идеи рассматриваются в правительстве РФ.