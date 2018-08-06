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Ростовские перевозчики признали, что не могут конкурировать с BlaBlaCar

6 августа 2018, 14:49
Ассоциация работников транспорта и туризма (АРТТ, объединяет ростовские компании) признала, что транспортные компании не могут на равных конкурировать с популярными сервисами по поиску попутчиков по цене, говорится в пресс-релизе организации.

АРТТ объединяет около 30 компаний из сферы транспорта и туризма, большая часть из которых, как сообщила сама ассоциация, находится на грани банкротства. Официальные перевозчики выступили с предложениями, как можно сделать работу сервисов-попутчиков (BlaBlaCar, Beepcar, "Яндекс.Попутка" и так далее) менее интересной для пассажиров и обычных водителей. В настоящее время их идеи рассматриваются в правительстве РФ.

Среди предложений ростовской ассоциации – обязательная государственная регистрация всех водителей-попутчиков, оборудование их машин кассовыми аппаратами, сбор и хранение персональных данных пассажиров.

Кроме того, ростовские перевозчики, хотят получить послабления и поддержку от государства, которые позволят им конкурировать с "попутчиками" по цене.

"Официальные перевозчики смогут сделать стоимость на свои билеты конкурентоспособными, если для их работы будут созданы более благоприятные условия", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Ассоциации работников транспорта и туризма заявила, что провела исследование, по итогам которого приложение "Яндекс.Попутка" признано неудобным.

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