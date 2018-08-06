Ростовский Россельхознадзор хочет купить Toyota Camry за 1,8 млн руб

За 1,8 миллиона можно приобрести модель в комплектации "Элеганс Safety". Дополнительно владелец получит пакет систем активной безопасности, легкосплавные колесные диски с шинами на 17 дюймов, систему бесключевого доступа в салон и запуск двигателя с кнопки, электрообогрев всего лобового стекла и подогрев рулевого колеса.