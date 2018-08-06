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Ростовский Россельхознадзор хочет купить Toyota Camry за 1,8 млн руб

6 августа 2018, 18:31
Референтный центр Россельхознадзора в Ростовской области решил приобрести дорогую иномарку, на которую планируется потратить более 1,8 миллиона рублей, сообщается на сайте государственных закупок.

Закупка была опубликована 2 августа. Согласно документам, машина должна быть в кузове седан, черного цвета. Она не должна потреблять более 11,5 литра бензина на 100 километров, а количество мест должно достигать пяти.

Машина будет четырехдверной с системами курсовой устойчивости, помощи при подъеме по склону, оповещения о смене полосы движения, датчиками дождя и света. Шины и диски должны быть диаметром 17 дюймов.

Начальная стоимость машины составит 1,8 миллиона рублей. Закупка будет производиться у единственного поставщика. Под данные параметры идеально подходит машина Toyota Camry.

На официальном сайте производителя указано, что ее стоимость начинается от 1,4 миллиона рублей за стандартную комплектацию, максимальная цена достигает 2,3 миллиона рублей.

За 1,8 миллиона можно приобрести модель в комплектации "Элеганс Safety". Дополнительно владелец получит пакет систем активной безопасности, легкосплавные колесные диски с шинами на 17 дюймов, систему бесключевого доступа в салон и запуск двигателя с кнопки, электрообогрев всего лобового стекла и подогрев рулевого колеса.

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