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Самолет выкатился за взлетную полосу в ростовском аэропорту Платов

6 августа 2018, 15:11
Самолет, совершавший в понедельник утром рейс из Ростова-на-Дону в Дагестан, во время взлета выкатился за взлетно-посадочную полосу аэропорта Платов, сообщил RostovGazeta один из пассажиров.

Согласно онлайн-табло аэропорта в понедельник утром из Ростова в Дагестан вылетал самолет авиакомпании "Азимут" Sukhoi Superjet 100.

"Утром самолет из Ростова пошел на взлет, но при отрыве от полосы начал тормозить и в итоге выкатился за полосу", - рассказал пассажир.

Он добавил, что "через какое-то время самолет починили и все на нем улетели".

Пресс-служба аэропорта Платов обещала предоставить комментарий в ближайшее время. Представитель авиакомпании "Азимут" Екатерина Скляренко заявила RostovGazeta, что ничего не знает про этот случай.

Напомним, одной из причин закрытия старого аэропорта Ростова-на-Дону называлось частое выкатывание самолетов за пределы полосы.

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