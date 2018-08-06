Самолет выкатился за взлетную полосу в ростовском аэропорту Платов

Согласно онлайн-табло аэропорта в понедельник утром из Ростова в Дагестан вылетал самолет авиакомпании "Азимут" Sukhoi Superjet 100.
"Утром самолет из Ростова пошел на взлет, но при отрыве от полосы начал тормозить и в итоге выкатился за полосу", - рассказал пассажир.
Он добавил, что "через какое-то время самолет починили и все на нем улетели".
Пресс-служба аэропорта Платов обещала предоставить комментарий в ближайшее время. Представитель авиакомпании "Азимут" Екатерина Скляренко заявила RostovGazeta, что ничего не знает про этот случай.
Напомним, одной из причин закрытия старого аэропорта Ростова-на-Дону называлось частое выкатывание самолетов за пределы полосы.