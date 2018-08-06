Самолет выкатился за взлетную полосу в ростовском аэропорту Платов

Самолет, совершавший в понедельник утром рейс из Ростова-на-Дону в Дагестан, во время взлета выкатился за взлетно-посадочную полосу аэропорта Платов, сообщил RostovGazeta один из пассажиров.