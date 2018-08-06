Сезон охоты на барсука и косулю открыли в Ростовской области

"До 1 августа 2019 года разрешен отстрел барсука, европейской косули, европейского и пятнистого оленя, лося", - сказано в сообщении.
Самую большую квоту добычи выделили на косулю - при четырех тысячах голов популяции можно добыть 349 особей, барсука - при численности в 2,5 тысячи - 74 особи, европейского оленя - 175 из 1,5 тысячи животных.
Меньше всего квота на добычу лани, всего девять животных.
Объемы добычи определили в ходе проведения госэкпертизы, разрешение на охоту можно получить в Минприроды.
р3