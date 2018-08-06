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Сезон охоты на барсука и косулю открыли в Ростовской области

6 августа 2018, 13:50
В Ростовской области открыли сезон охоты на ряд диких животных, сообщило областное правительство.

"До 1 августа 2019 года разрешен отстрел барсука, европейской косули, европейского и пятнистого оленя, лося", - сказано в сообщении.

Самую большую квоту добычи выделили на косулю - при четырех тысячах голов популяции можно добыть 349 особей, барсука - при численности в 2,5 тысячи - 74 особи, европейского оленя - 175 из 1,5 тысячи животных.

Меньше всего квота на добычу лани, всего девять животных.

Объемы добычи определили в ходе проведения госэкпертизы, разрешение на охоту можно получить в Минприроды.

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