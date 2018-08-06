СМИ: Модрич намерен покинуть «Реал Мадрид»

Напомним, Модрич играет за «Реал» с 2012 года. Его контракт имеет срок действия до лета 2020 года. Полузащитнику удалось завоевать за шесть сезонов в составе королевского клуба 14 наград, в частности, четыре кубка Лиги чемпионов.