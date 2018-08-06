СМИ: Модрич намерен покинуть «Реал Мадрид»

На минувшей неделе СМИ написали, что в 32-летнем хорватском спортсмене заинтересован ФК «Интер» из Италии, сообщила газета «Известия».
Клуб готов предложить Модричу контракт сроком на четыре года с зарплатой в десять миллионов евро в год.
Ранее слухи об уходе одного из главных игроков «Реала» были опровергнуты главным тренером команды Хуленом Лопетеги. Глава клуба Флорентино заявил, что готов отпустить Модрича за 750 миллионов евро. Эта сумма выкупа приводится в его контракте.
Напомним, Модрич играет за «Реал» с 2012 года. Его контракт имеет срок действия до лета 2020 года. Полузащитнику удалось завоевать за шесть сезонов в составе королевского клуба 14 наград, в частности, четыре кубка Лиги чемпионов.
Также Модрич стал обладателем «Золотого мяча» и признан лучшим игроком ЧМ-2018 по футболу.