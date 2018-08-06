Территорию между Ростовом и Батайском планируют застроить жильем

"Если говорить о вопросе жилищного строительства, то оно, конечно, возможно. Так, необходимо определить конкретные земельные участки, которые могут быть использованы для строительства домов, и такие перспективы у нас действительно есть", - рассказал Голубев.
Напомним, что к 2025 году новый спортивный кластер появится в левобережной зоне в Ростове-на-Дону. Около "Ростов-Арены" появится новый Ледовый дворец на 5,5 тысячи зрителей, "Гандбол-Арена" на 4,5 тысячи, конно-спортивная школа, а также продолжится развитие гребного канала.