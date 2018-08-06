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Территорию между Ростовом и Батайском планируют застроить жильем

6 августа 2018, 21:05
В Ростовской области практически началась работа над созданием проекта по строительству жилых домов на левом берегу Дона в сторону Батайска, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире программы "Главные о главном".

"Если говорить о вопросе жилищного строительства, то оно, конечно, возможно. Так, необходимо определить конкретные земельные участки, которые могут быть использованы для строительства домов, и такие перспективы у нас действительно есть", - рассказал Голубев.

Напомним, что к 2025 году новый спортивный кластер появится в левобережной зоне в Ростове-на-Дону. Около "Ростов-Арены" появится новый Ледовый дворец на 5,5 тысячи зрителей, "Гандбол-Арена" на 4,5 тысячи, конно-спортивная школа, а также продолжится развитие гребного канала.

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