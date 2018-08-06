Уголовное дело завели на Кубани по факту гибели смытых рекой детей

Дети приехали вместе с матерью к родственникам в Сочи. В день происшествия вместе с матерью и дядей гуляли с в лесу, внезапно поднявшаяся вода смыла всех четверых, когда они возвращались назад вдоль берега реки Сочи. Взрослые сумели выбраться из потока самостоятельно, детей унесло течением.