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Уголовное дело завели на Кубани по факту гибели смытых рекой детей

6 августа 2018, 15:20
Уголовное дело возбудили в Краснодарском крае по факту гибели двух детей, смытых течением реки Сочи, проинформировало региональное СУ СК РФ.

"Уголовное дело возбудили по статье за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сказано в публикации.

В настоящее время проводят судебно-медицинские экспертизы с целью установления точной причины гибели детей.

Напомним, тело погибшего мальчика 16 лет нашли на следующее утро после трагедии, тело четырехлетней девочки сутками позже.

Дети приехали вместе с матерью к родственникам в Сочи. В день происшествия вместе с матерью и дядей гуляли с в лесу, внезапно поднявшаяся вода смыла всех четверых, когда они возвращались назад вдоль берега реки Сочи. Взрослые сумели выбраться из потока самостоятельно, детей унесло течением.

Погибших искали спасатели и волонтеры, всего в поисках участвовали порядка 400 человек.

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#Новости#Новости ЮФО#Происшествия
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