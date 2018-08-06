Уголовное дело завели на Кубани по факту гибели смытых рекой детей

"Уголовное дело возбудили по статье за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сказано в публикации.
В настоящее время проводят судебно-медицинские экспертизы с целью установления точной причины гибели детей.
Напомним, тело погибшего мальчика 16 лет нашли на следующее утро после трагедии, тело четырехлетней девочки сутками позже.
Дети приехали вместе с матерью к родственникам в Сочи. В день происшествия вместе с матерью и дядей гуляли с в лесу, внезапно поднявшаяся вода смыла всех четверых, когда они возвращались назад вдоль берега реки Сочи. Взрослые сумели выбраться из потока самостоятельно, детей унесло течением.
Погибших искали спасатели и волонтеры, всего в поисках участвовали порядка 400 человек.
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