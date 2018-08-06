В Калининграде офицеру ФСИН предъявили обвинение в избиении заключенного

Как сообщила газета «Известия», к настоящему моменту он арестован и помещен в следственный изолятор.
Об этом 6 августа сообщили представители регионального следственного управления СК РФ. В ведомстве рассказали, что сначала сотрудника ФСИН задержали в качестве подозреваемого. А после ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Судом было принято это решение по ходатайству следствия.
Известно, что в январе 2018 года осужденный, в нанесении побоев которому обвиняют офицера управления ФСИН, получил множественные переломы ребер. В марте следствие возбудило уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».
В рамках расследования уголовного дела продолжаются следственные мероприятия, в частности, проверяют версию о причастности к этому преступлению других работников колонии.