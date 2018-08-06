В Калининграде офицеру ФСИН предъявили обвинение в избиении заключенного

Об этом 6 августа сообщили представители регионального следственного управления СК РФ. В ведомстве рассказали, что сначала сотрудника ФСИН задержали в качестве подозреваемого. А после ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Судом было принято это решение по ходатайству следствия.