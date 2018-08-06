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В Калининграде офицеру ФСИН предъявили обвинение в избиении заключенного

6 августа 2018, 15:49
Заместителя начальника отдела безопасности исправительной колонии № 9 Калининградской области подозревают в том. что он избил заключенного.

Как сообщила газета «Известия», к настоящему моменту он арестован и помещен в следственный изолятор.

Об этом 6 августа сообщили представители регионального следственного управления СК РФ. В ведомстве рассказали, что сначала сотрудника ФСИН задержали в качестве подозреваемого. А после ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Судом было принято это решение по ходатайству следствия.

Известно, что в январе 2018 года осужденный, в нанесении побоев которому обвиняют офицера управления ФСИН, получил множественные переломы ребер. В марте следствие возбудило уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

В рамках расследования уголовного дела продолжаются следственные мероприятия, в частности, проверяют версию о причастности к этому преступлению других работников колонии.

#Новости#Происшествия
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