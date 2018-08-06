В Ростове поздравили маму, родившую накануне Дня Железнодорожного района

"Сивков прибыл в роддом №5 и привез с собой подарки для новорожденного. Ребенок родился перед наступлением Дня района", - сказано в сообщении.
Кроме того, чиновник подарил Шершенко цветы и подарочные сертификаты в торговую точку, занимающуюся продажей детских товаров. Сивков пожелал здоровья ребенку и его родственникам.При этом у ростовчанки это уже второй ребенок.
Напомним, текущим летом в донской столице родилась тройня, которую выписали в июле. Среди них два мальчика и одна девочка, им дали имена Михаил, Захар и Аделина. Глава городской администрации Виталий Кушнарев приезжал поздравить родителей. Теперь семья может получить сертификат на материнский капитал. Также у нее появилось право на получение участка земли и жилья, если в этом существует необходимость.
Ранее поступила информация, что в перинатальном центре за восемь лет родились 44 тройни и 1,6 тысячи двоен. В этом году в Ростове появились на свет более пяти тысячи детей.