В Ростове поздравили маму, родившую накануне Дня Железнодорожного района

Напомним, текущим летом в донской столице родилась тройня, которую выписали в июле. Среди них два мальчика и одна девочка, им дали имена Михаил, Захар и Аделина. Глава городской администрации Виталий Кушнарев приезжал поздравить родителей. Теперь семья может получить сертификат на материнский капитал. Также у нее появилось право на получение участка земли и жилья, если в этом существует необходимость.