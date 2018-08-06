В Железнодорожном районе Ростова за три года построили пять спортплощадок

А вот спортплощадку в переулке Жлобинском давно нужно отремонтировать. Срок эксплуатации тартанового покрытия вышел пять лет назад. По словам заместителя главы администрации Ростова Виктора Симоненко, власти города предложили включить данный объект в губернаторский проект на условиях долевого софинансирования.