В Железнодорожном районе Ростова за три года построили пять спортплощадок

Так, команда района неоднократно становилась победителем городского этапа "Спартакиады Дона", а участники юношеской футбольной команды "Звезда" являются обладателями главного приза клуба "Кожаный мяч".
За последние три года в районе было возведено пять новых спортивных площадок и произведен капитальный ремонт на четырех таких объектах.
Так, на днях планируется починить поврежденное ограждение спортплощадки во дворе одного из домов по проспекту Ставского. На спортплощадке школы №67 требуется провести освещение. Также планируется по периметру уложить беговую дорожку.
А вот спортплощадку в переулке Жлобинском давно нужно отремонтировать. Срок эксплуатации тартанового покрытия вышел пять лет назад. По словам заместителя главы администрации Ростова Виктора Симоненко, власти города предложили включить данный объект в губернаторский проект на условиях долевого софинансирования.
"В настоящее время данное предложение находится на рассмотрении в региональном Минспорте", - сообщил он.
Как отметил председатель профильной комиссии гордумы Андрей Баев, проблемы по развитию объектов спортивной инфраструктуры требуют комплексного подхода и поэтому будут отражены при подготовке проекта решения городской Думы.