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В Железнодорожном районе Ростова за три года построили пять спортплощадок

6 августа 2018, 20:45
По информации городских властей, Железнодорожный район уже на протяжении последних пяти лет является лидером среди районов Ростова по развитию массового спорта, физкультурной и спортивной работы.

Так, команда района неоднократно становилась победителем городского этапа "Спартакиады Дона", а участники юношеской футбольной команды "Звезда" являются обладателями главного приза клуба "Кожаный мяч".

За последние три года в районе было возведено пять новых спортивных площадок и произведен капитальный ремонт на четырех таких объектах.

Так, на днях планируется починить поврежденное ограждение спортплощадки во дворе одного из домов по проспекту Ставского. На спортплощадке школы №67 требуется провести освещение. Также планируется по периметру уложить беговую дорожку.

А вот спортплощадку в переулке Жлобинском давно нужно отремонтировать. Срок эксплуатации тартанового покрытия вышел пять лет назад. По словам заместителя главы администрации Ростова Виктора Симоненко, власти города предложили включить данный объект в губернаторский проект на условиях долевого софинансирования.

"В настоящее время данное предложение находится на рассмотрении в региональном Минспорте", - сообщил он.

Как отметил председатель профильной комиссии гордумы Андрей Баев, проблемы по развитию объектов спортивной инфраструктуры требуют комплексного подхода и поэтому будут отражены при подготовке проекта решения городской Думы.

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