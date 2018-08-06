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Япония протестует против российских истребителей на Курилах

6 августа 2018, 14:39
Кабинет министров Японии выразил протест российскому дипведомству из-за размещения авиабазы на острове Итуруп.

Группа истребителей Су-35С размещена в аэропорту Ясный. Протест был выражен через посольство страны в Москве, пишет RNS. Власти страны подчеркивают, что размещение истребителей идет вразрез с позицией Японии. Диалог с Москвой по этому вопросу продолжится, потому что так называемая территориальная проблема южных Курил – одна из самых острых для японской геополитике.

Напомним, эта проблема возникла сразу же после окончания Второй мировой войны. Кремль неоднократно заявлял, что этот вопрос следует закрыть.

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