Япония протестует против российских истребителей на Курилах

Группа истребителей Су-35С размещена в аэропорту Ясный. Протест был выражен через посольство страны в Москве, пишет RNS. Власти страны подчеркивают, что размещение истребителей идет вразрез с позицией Японии. Диалог с Москвой по этому вопросу продолжится, потому что так называемая территориальная проблема южных Курил – одна из самых острых для японской геополитике.