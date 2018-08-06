Закрытые после проверки пожарной безопасности ТЦ начнут открывать в Ростове

Напомним, что в Кемерово 25 марта 2018 года в торговом центре "Зимняя вишня" начался пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе дети. После случившегося во всех городах, в том числе и в Ростове, начали экстренно проверять все торговые центры.