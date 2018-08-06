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Закрытые после проверки пожарной безопасности ТЦ начнут открывать в Ростове

6 августа 2018, 12:51
Один из крупных торговых центров, который был закрыт месяц назад из-за проблем с пожарной безопасностью, откроется в Ростове во вторник, сообщил RostovGazeta представитель одного из магазинов, который располагается в ТЦ "Plaza".

В конце июня в Ростове временно были закрыты три торговых центра: ТЦ "Талер", "Plaza" и "Левенцовский". Причиной временного прекращения работы стали нарушения требований противопожарной безопасности. ТЦ "Талер" быстрее всех решил проблемы, и уже возобновил свою работу.

"Нам сказали, что завтра торговый центр уже начнет свою работу, по времени, когда это будет, пока неизвестно", - сообщил собеседник.

Представитель ТЦ "Левенцовский" не смог прокомментировать сроки открытия."Понятия не имею, когда будет открыт", - сообщил сотрудник торгового центра.

Напомним, что в Кемерово 25 марта 2018 года в торговом центре "Зимняя вишня" начался пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе дети. После случившегося во всех городах, в том числе и в Ростове, начали экстренно проверять все торговые центры.

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