Закрытые после проверки пожарной безопасности ТЦ начнут открывать в Ростове

В конце июня в Ростове временно были закрыты три торговых центра: ТЦ "Талер", "Plaza" и "Левенцовский". Причиной временного прекращения работы стали нарушения требований противопожарной безопасности. ТЦ "Талер" быстрее всех решил проблемы, и уже возобновил свою работу.
"Нам сказали, что завтра торговый центр уже начнет свою работу, по времени, когда это будет, пока неизвестно", - сообщил собеседник.
Представитель ТЦ "Левенцовский" не смог прокомментировать сроки открытия."Понятия не имею, когда будет открыт", - сообщил сотрудник торгового центра.
Напомним, что в Кемерово 25 марта 2018 года в торговом центре "Зимняя вишня" начался пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе дети. После случившегося во всех городах, в том числе и в Ростове, начали экстренно проверять все торговые центры.