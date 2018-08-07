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Авиакомпания "Азимут" не стала раскрывать причины происшествия в ростовском Платове

7 августа 2018, 17:03
Авиакомпания "Азимут" после статьи RostovGazeta признала инцидент с вылетавшим в Дагестан самолетом, но не стала раскрывать причины случившегося и наличие пострадавших пассажиров, следует из ответа перевозчика на запрос издания.

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут", совершавшего в понедельник перелет из Ростова в Дагестан, рассказали RostovGazeta, что авиалайнер прервал разгон при взлете, после чего выкатился за полосу. Пресс-служба аэропорта Платов пока не ответила на запрос агентства по этому поводу. Представитель авиакомпании в понедельник заявил, что ничего не знает о случившемся.

Во вторник авиакомпания сообщила, что самолет не выкатывался за пределы полосы, но имело место торможение и замена судна.

В то же время авиакомпания оставила без ответа вопросы о причинах, которые привели к инциденту, а также о том, была ли паника на борту, есть ли пострадавшие среди пассажиров.

Кроме того, перевозчик проигнорировал вопрос о планах по расследованию случившегося и дальнейшему использованию самолета.

"Азимут" - базовая авиакомпания нового аэропорта Платов. Компания закончила 2017 год с убытком в 164,8 миллиона рублей.

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