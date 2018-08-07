Авиакомпания "Азимут" не стала раскрывать причины происшествия в ростовском Платове

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут", совершавшего в понедельник перелет из Ростова в Дагестан, рассказали RostovGazeta, что авиалайнер прервал разгон при взлете, после чего выкатился за полосу. Пресс-служба аэропорта Платов пока не ответила на запрос агентства по этому поводу. Представитель авиакомпании в понедельник заявил, что ничего не знает о случившемся.