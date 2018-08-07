rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

АвтоВАЗе не подтвердил слухи о показе пяти новинок на автосалоне в Москве

7 августа 2018, 15:24
В «АвтоВАЗе» не подтвердили информацию о том, что компания представит пять новых моделей машин на Московском международном автомобильном салоне (ММАС).

Об этом 7 августа сообщил представитель концерна, написала газета «Известия».

Ранее некоторые издания анонсировали новинки от этого производителя после размещения в социальных сетях баннера со слоганом «Премьера, которая изменит всё», Внизу под текстом размещены силуэты пяти машин.

Как отметил представитель АвтоВаЗа, баннер изготавливался без учета реального числа новинок, которые будут представлены. Он подчеркнул, что точное количество новых моделей будет известно в день открытия автосалона.

К сегодняшнему дню известно только о двух новинках компании, которые покажут на ММАС. Речь идет об обновленной Lada Granta и Lada Vesta Sport.

Напомним, Московский международный автомобильный салон проходит один раз в два года. В текущем году его дату назначили на 29 августа — 9 сентября. Мероприятие состоится в «Крокус Экспо».

#Новости#Общество
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00