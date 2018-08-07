АвтоВАЗе не подтвердил слухи о показе пяти новинок на автосалоне в Москве

Ранее некоторые издания анонсировали новинки от этого производителя после размещения в социальных сетях баннера со слоганом «Премьера, которая изменит всё», Внизу под текстом размещены силуэты пяти машин.
Как отметил представитель АвтоВаЗа, баннер изготавливался без учета реального числа новинок, которые будут представлены. Он подчеркнул, что точное количество новых моделей будет известно в день открытия автосалона.
К сегодняшнему дню известно только о двух новинках компании, которые покажут на ММАС. Речь идет об обновленной Lada Granta и Lada Vesta Sport.
Напомним, Московский международный автомобильный салон проходит один раз в два года. В текущем году его дату назначили на 29 августа — 9 сентября. Мероприятие состоится в «Крокус Экспо».