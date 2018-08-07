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"Азимут" заменила самолет после происшествия при взлете в ростовском аэропорту Платов

7 августа 2018, 16:45
Авиакомпания "Азимут" опровергла распространенную пассажирами информацию о выкатывании самолета за пределы полосы в понедельник в ростовском аэропорту Платов, но признала, что была вынуждена заменить самолет после происшествия, говорится в ответе авиакомпании на запрос RostovGazeta.

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут", совершавшего в понедельник перелет из Ростова в Дагестан, рассказали RostovGazeta, что авиалайнер прервал разгон при взлете, после чего выкатился за полосу. Пресс-служба аэропорта Платов пока не ответила на запрос агентства по этому поводу. Представитель авиакомпании в понедельник заявил, что ничего не знает случившемся, но во вторник решил предоставить более широкий комментарий.

"На портале rostovgazeta.ru была опубликована статья "Самолет выкатился на взлетную полосу в ростовском аэропорту Платов", в которой была информация об инциденте с воздушным судном авиакомпании "Азимут". Данные сведения являются недостоверными, так как в действительности имело место торможение и разворот воздушного судна компании в пределах взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

В тексте отмечается, что "данные действия были выполнены по техническим причинам в соответствии с принятым решением командира судна". После замены борта рейс вылетел в пункт назначения.

"Азимут" - базовая авиакомпания нового аэропорта Платов. Компания закончила 2017 год с убытком в 164,8 миллиона рублей.

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