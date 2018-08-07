"Азимут" заменила самолет после происшествия при взлете в ростовском аэропорту Платов

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут", совершавшего в понедельник перелет из Ростова в Дагестан, рассказали RostovGazeta, что авиалайнер прервал разгон при взлете, после чего выкатился за полосу. Пресс-служба аэропорта Платов пока не ответила на запрос агентства по этому поводу. Представитель авиакомпании в понедельник заявил, что ничего не знает случившемся, но во вторник решил предоставить более широкий комментарий.
"На портале rostovgazeta.ru была опубликована статья "Самолет выкатился на взлетную полосу в ростовском аэропорту Платов", в которой была информация об инциденте с воздушным судном авиакомпании "Азимут". Данные сведения являются недостоверными, так как в действительности имело место торможение и разворот воздушного судна компании в пределах взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.
В тексте отмечается, что "данные действия были выполнены по техническим причинам в соответствии с принятым решением командира судна". После замены борта рейс вылетел в пункт назначения.
"Азимут" - базовая авиакомпания нового аэропорта Платов. Компания закончила 2017 год с убытком в 164,8 миллиона рублей.