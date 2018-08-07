Более 50 человек заняты в ремонтных работах на проспекте 40-летия Победы в Ростове

"Кроме того, к ремонту привлекли 20 единиц специальной техники", - сказано в сообщении.
В настоящее время на магистральной улице протяженностью 5,7 километра фрезеруют проезжую часть, укладывают выравнивающий слой асфальта и устанавливают бортовой камень.
Для исключения попадания земли с газонов на проезжую часть во время дождя дорожники обустроят технологическую отмостку из плиточного материала. Кроме защиты трассы от грязи, конструкция послужит для передвижения обслуживающего газоны персонала.
В нижней части улицы обустроят лотковую часть, которая будет служить для отвода воды во время ливней и не позволит воде размыть обочину. Для пешеходов на 40-летия Победы отремонтируют тротуар и организуют подходы к переходам с низким бортиком для инвалидов.
"Этот объект очень значимый для города Ростова-на-Дону", - подчеркнул исполняющий обязанности директора МКУ "ДИСОТИ" Дмитрий Васильев.
Отмечается, что работы проводят согласно федеральной программе "Безопасные и качественные дороги".
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