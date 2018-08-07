Более 50 человек заняты в ремонтных работах на проспекте 40-летия Победы в Ростове

В нижней части улицы обустроят лотковую часть, которая будет служить для отвода воды во время ливней и не позволит воде размыть обочину. Для пешеходов на 40-летия Победы отремонтируют тротуар и организуют подходы к переходам с низким бортиком для инвалидов.