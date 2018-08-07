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Более 50 человек заняты в ремонтных работах на проспекте 40-летия Победы в Ростове

7 августа 2018, 17:20
Реконструкцию проспекта 40-летия Победы в Ростове-на-Дону ведут более 50 сотрудников ООО "ДорСтрой", сведения предоставила городская администрация.

"Кроме того, к ремонту привлекли 20 единиц специальной техники", - сказано в сообщении.

В настоящее время на магистральной улице протяженностью 5,7 километра фрезеруют проезжую часть, укладывают выравнивающий слой асфальта и устанавливают бортовой камень.

Для исключения попадания земли с газонов на проезжую часть во время дождя дорожники обустроят технологическую отмостку из плиточного материала. Кроме защиты трассы от грязи, конструкция послужит для передвижения обслуживающего газоны персонала.

В нижней части улицы обустроят лотковую часть, которая будет служить для отвода воды во время ливней и не позволит воде размыть обочину. Для пешеходов на 40-летия Победы отремонтируют тротуар и организуют подходы к переходам с низким бортиком для инвалидов.

"Этот объект очень значимый для города Ростова-на-Дону", - подчеркнул исполняющий обязанности директора МКУ "ДИСОТИ" Дмитрий Васильев.

Отмечается, что работы проводят согласно федеральной программе "Безопасные и качественные дороги".

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