Донские семьи распорядились материнским капиталом на 4,3 млрд руб в 2018 году

"Всего за этот период выдали 10,2 тысячи сертификатов. Было оплачено 11,3 тысячи заявлений семей о распоряжении средствами", - сказано в сообщении.
Большая часть заявлений касается улучшения жилищных условий. Всего было удовлетворено 10 тысяч заявлений на сумму 4,2 миллиарда рублей.
Одна половина семей потратила деньги на покупку жилья или строительство, вторая - на погашение кредитов. При этом на 42% за год увеличилось число заявлений на оплату обучения и содержания детей в школах.
Всего с начала действия программы в регионе материнский капитал получили 225,3 тысячи семей. Объем направленных средств превысил 57 миллиардов рублей.
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