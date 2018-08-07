Глава Хакасии Виктор Зимин дал оценку дорожным работам в Черногорске

Как написало издание «Хакасия-Информ», министр транспорта и дорожного хозяйства Олег Тропин отметил, что сейчас убирают плодородный слой почвы, делается выемка и отсыпается дорога. Также он отметил, что в текущем году на этом участке планируется освоение десяти миллионов рублей. В 2019 году на работы по асфальтированию и стыковке с федеральной трассой потратят 24 миллиона рублей.
Виктор Зимин вместе с исполняющей обязанности главы Черногорска Ольгой Леонтьевой проехался по отремонтированным дорогам. Вплоть до лета этого года они были в очень плохом состоянии. Как отметила Леонтьева, у нового асфальта хорошая толщина, а качество выполненных работ мониторится автодорожными лабораториями.
Ряд улиц обзавелись, помимо новых покрытий, и тротуарными дорожками.
Виктор Зимин выразил личную благодарность Олегу Тропину и Ольге Леонтьевой за совместную работу. Он отметил, что Абакан находится в хорошем состоянии. В таких городах, как Черногорск, Саяногорск, Сорск и Абаза работа будет вестись еще в течение трех лет. С этой целью, как рассказал Зимин, размеры дорожного фонда рекордно увеличили почти в три раза.