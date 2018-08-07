Глава Хакасии Виктор Зимин дал оценку дорожным работам в Черногорске

Как написало издание «Хакасия-Информ», министр транспорта и дорожного хозяйства Олег Тропин отметил, что сейчас убирают плодородный слой почвы, делается выемка и отсыпается дорога. Также он отметил, что в текущем году на этом участке планируется освоение десяти миллионов рублей. В 2019 году на работы по асфальтированию и стыковке с федеральной трассой потратят 24 миллиона рублей.