Инициативу об отмене ж/д сообщения Украины с Россией назвали несостоятельной

Гончаренко сказал, что это существенно усложнит жизнь сотням тысяч украинских граждан, у которых в России проживают родственники, написала газета «Известия».
Как подчеркнул чиновник, на этих поездах передвигаются не представители российских властей, а обычные граждане. Он добавил, что они все равно будут ездить, только в мучениях и с проклятиями в адрес тех, кто додумался до такой гениальной идеи.
Омелян 6 августа заявил, что Украина рассматривается возможность прекращения с РФ железнодорожного сообщения. Он сказал, что в настоящее время этот вопрос обсуждается.
По мнению депутата Верховной рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука, подобное решение только окончательно разрушит экономику Украины. А в Госдуме напомнили, что Россия в прошлом году открыла новый участок железной дороги в обход Украины и отметили, что прекращение железнодорожного сообщения негативно скажется только на украинцах.
Напомним, с 2015 года по желанию Украины было полностью приостановлено авиасообщение между двумя государствами.