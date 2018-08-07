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Инициативу об отмене ж/д сообщения Украины с Россией назвали несостоятельной

7 августа 2018, 15:21
По словам заместителя главы крупнейшей в парламенте Украины фракции «Блок Петра Порошенко» Алексея Гончаренко, идея министра инфраструктуры страны Владимира Омеляна об отмене железнодорожного сообщения с Россией является бредовой.

Гончаренко сказал, что это существенно усложнит жизнь сотням тысяч украинских граждан, у которых в России проживают родственники, написала газета «Известия».

Как подчеркнул чиновник, на этих поездах передвигаются не представители российских властей, а обычные граждане. Он добавил, что они все равно будут ездить, только в мучениях и с проклятиями в адрес тех, кто додумался до такой гениальной идеи.

Омелян 6 августа заявил, что Украина рассматривается возможность прекращения с РФ железнодорожного сообщения. Он сказал, что в настоящее время этот вопрос обсуждается.

По мнению депутата Верховной рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука, подобное решение только окончательно разрушит экономику Украины. А в Госдуме напомнили, что Россия в прошлом году открыла новый участок железной дороги в обход Украины и отметили, что прекращение железнодорожного сообщения негативно скажется только на украинцах.

Напомним, с 2015 года по желанию Украины было полностью приостановлено авиасообщение между двумя государствами.

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