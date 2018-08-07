Новочеркасск проиграл суд на 15 млн рублей о срыве контракта по трамваям

Городская администрация обратилась в суд с требованием взыскать 15 миллионов рублей в качестве неустойки за нарушения условий контракта. Также мэрия хотела получить еще 800 тысяч рублей в качестве штрафа.
Отмечается, что ответчик исковые требования не признал. Все началось с того, что компания "Электротраснопорт" должна была поставить пять трамвайных вагонов. Стоимость контракта составляла 81,5 миллиона рублей.
"В нарушении условий контракта поставка товара не осуществлена, каких-либо уведомлений о готовности поставки товара муниципальный заказчик не получал", - сказано в документах.
Администрация потребовала от компании выплатить неустойку и предложила расторгнуть договор. Однако требование осталось без удовлетворения.
Тогда последовало обращение в суд. Он постановил расторгнуть договор, но в остальной части иска отказать.
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