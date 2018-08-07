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Новочеркасск проиграл суд на 15 млн рублей о срыве контракта по трамваям

7 августа 2018, 10:58
Администрация Новочеркасска не смогла взыскать в Арбитражном суде Ростовской области с компании "Электротраснопорт" 15,8 миллиона рублей за срыв поставки трамваев, сообщается в документах суда.

Городская администрация обратилась в суд с требованием взыскать 15 миллионов рублей в качестве неустойки за нарушения условий контракта. Также мэрия хотела получить еще 800 тысяч рублей в качестве штрафа.

Отмечается, что ответчик исковые требования не признал. Все началось с того, что компания "Электротраснопорт" должна была поставить пять трамвайных вагонов. Стоимость контракта составляла 81,5 миллиона рублей.

"В нарушении условий контракта поставка товара не осуществлена, каких-либо уведомлений о готовности поставки товара муниципальный заказчик не получал", - сказано в документах.

Администрация потребовала от компании выплатить неустойку и предложила расторгнуть договор. Однако требование осталось без удовлетворения.

Тогда последовало обращение в суд. Он постановил расторгнуть договор, но в остальной части иска отказать.

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