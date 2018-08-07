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Ремонт на Станиславского в Ростове продолжится в 2019 году

7 августа 2018, 11:09
Часть работ по ремонту улицы Станиславского в Ростове, которая была запланирована на текущий год, уже выполнена, но еще остались участки, которые необходимо реконструировать, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире местного телеканала.

"До конца лета, конечно, ремонт не завершится, так как та часть работ, которая выполнена, являлась задачей текущего года, и на сегодняшний день адаптируется работа транспорта", - сообщил Голубев.

Он добавил, что еще предстоит отремонтировать нетронутый участок от Семашко до Буденновского.

"Мы весьма осторожно и аккуратно подходим к реставрации и ремонту этой части Станиславского. В будущем рассмотрим наши возможности. Известно, что понадобится дополнительное выделение финансовых средств", - рассказал Голубев.

Станиславского - одна из центральных улиц города, по которой проходит трамвайная линия вдоль всего центра.

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