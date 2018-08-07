Ремонт на Станиславского в Ростове продолжится в 2019 году

"До конца лета, конечно, ремонт не завершится, так как та часть работ, которая выполнена, являлась задачей текущего года, и на сегодняшний день адаптируется работа транспорта", - сообщил Голубев.
Он добавил, что еще предстоит отремонтировать нетронутый участок от Семашко до Буденновского.
"Мы весьма осторожно и аккуратно подходим к реставрации и ремонту этой части Станиславского. В будущем рассмотрим наши возможности. Известно, что понадобится дополнительное выделение финансовых средств", - рассказал Голубев.
Станиславского - одна из центральных улиц города, по которой проходит трамвайная линия вдоль всего центра.