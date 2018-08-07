Ремонт на Станиславского в Ростове продолжится в 2019 году

Часть работ по ремонту улицы Станиславского в Ростове, которая была запланирована на текущий год, уже выполнена, но еще остались участки, которые необходимо реконструировать, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире местного телеканала.

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