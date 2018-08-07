Ростовская область стала одним из лидеров по погашению государственного долга

"Донской регион попал в топ субъектов по сокращению госдолга. Он уменьшился на 6,7 миллиарда рублей", - сказано в сообщении.
В этот же список попали Кемеровская область с показателем 20,9 миллиарда рублей, Кубань - 19,9 миллиарда, Свердловская область - 18,3 миллиарда, воронежский регион - 6,8 миллиарда.
Лидерами по погашению госдолга относительно показателей начала текущего года стали Чувашия, где этот показатель снизился на 45%, Иркутская область - 32%.
В пятерку отстающих субъектов по абсолютному размеру госдолга вошли Кубань - 129,2 миллиарда рублей, Красноярский край - 100,6 миллиарда, Московская область - 96,7 миллиарда, Татарстан - 94,2 миллиарда, Нижегородская область - 70,5 миллиарда.
За шесть месяцев 2018 года, по данным издания, совокупный государственный долг всех регионов сократился на 5,4% - до 2,19 триллиона рублей.
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