rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовская область стала одним из лидеров по погашению государственного долга

7 августа 2018, 09:39
Ростовская область смогла попасть в число регионов-лидеров, которые значительно погасили государственный долг, сообщило издание "Новые известия".

"Донской регион попал в топ субъектов по сокращению госдолга. Он уменьшился на 6,7 миллиарда рублей", - сказано в сообщении.

В этот же список попали Кемеровская область с показателем 20,9 миллиарда рублей, Кубань - 19,9 миллиарда, Свердловская область - 18,3 миллиарда, воронежский регион - 6,8 миллиарда.

Лидерами по погашению госдолга относительно показателей начала текущего года стали Чувашия, где этот показатель снизился на 45%, Иркутская область - 32%.

В пятерку отстающих субъектов по абсолютному размеру госдолга вошли Кубань - 129,2 миллиарда рублей, Красноярский край - 100,6 миллиарда, Московская область - 96,7 миллиарда, Татарстан - 94,2 миллиарда, Нижегородская область - 70,5 миллиарда.

За шесть месяцев 2018 года, по данным издания, совокупный государственный долг всех регионов сократился на 5,4% - до 2,19 триллиона рублей.

р1

Материалы по теме
В Ростовской области расходы на обслуживание госдолга снизят на 500 млнГосдолг Ростовской области сократился на 1 млрд в 2016 г - до 40 млрд рубПоловину госдолга Ростовской области заменили бюджетными кредитами
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00