Танки армии Швейцарии будут передвигаться по ночам из-за жары

В швейцарской армии предприняли и другие меры с целью адаптации к экстремальным погодным условиям. Так, выполняющим тяжелую физическую работу военным разрешили носить легкую одежду. Марш-броски теперь делаются только в утреннее время и поздно вечером. А в сильную жару лошадей не привлекают к учениям.