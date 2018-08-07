Танки армии Швейцарии будут передвигаться по ночам из-за жары

Как пояснил представитель вооруженных сил страны Дэниэль Райст, машины весом в 57 тонн сейчас не способны использоваться на всех дорогах. Также он добавил, что из-за возможных рисков образования на асфальте трещин или следов схему движения танков будут тщательно выверены.
В швейцарской армии предприняли и другие меры с целью адаптации к экстремальным погодным условиям. Так, выполняющим тяжелую физическую работу военным разрешили носить легкую одежду. Марш-броски теперь делаются только в утреннее время и поздно вечером. А в сильную жару лошадей не привлекают к учениям.
Отметим, жаркая погода сохраняется на территории Швейцарии уже несколько недель. В ряде регионов страны объявили четвертый из пяти уровней опасности.